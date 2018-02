Zürich (ots) - Die Schweizer Lebensversicherer erhalten von der

Finanzmarktaufsicht (Finma) voraussichtlich eine bedeutende

Erleichterung bei den Kapitalvorschriften. Geschäft im Ausland binde

dann weniger Kapital, sagt Thomas Buess, Finanzchef des

Versicherungskonzerns Swiss Life, zur «Handelszeitung». Die Finma

habe entsprechende Erleichterungen in Aussicht gestellt. Konkret

dürften beim Auslandgeschäft neu Euro-Zinssätze für die Bewertung der

Verbindlichkeiten verwendet werden statt wie bisher die deutlich

tieferen Franken-Zinssätze. Das setzt Kapital frei. Die Änderung

dürfte von der Finma kommende Woche an einer bereits eingeplanten

Pressekonferenz angekündigt werden. Für eine Stellungnahme war sie

nicht erreichbar.



Für international tätige Schweizer Versicherer wie Swiss Life,

Helvetia oder Baloise bedeutet das eine Annäherung an die Regulierung

der ausländischen Konkurrenz. Bisher wurden sie auf Gruppenebene

einheitlich mit Modellen des Swiss Solvency Tests (SST) reguliert.

Damit galt dessen «Swiss Finish» auch für das Geschäft der

ausländischen Tochtergesellschaften. Der seit 2011 eingeführte SST

ist - vor allem für Lebensversicherungen - deutlich strenger als das

in der EU geltende Regelwerk Solvency II, für das je nach Land zudem

lange Übergangsfristen für die Einführung gelten. Schweizer

Versicherer brauchen daher deutlich mehr Kapital als lokale

Konkurrenten, um die gleichen Produkte anbieten zu können. Gemäss

Swiss-Life-Finanzchef Buess führen die angekündigten Änderungen nun

zu einer deutlichen Annährung der Anforderungen.



