FRANKFURT (Dow Jones)--Der in der Krise steckende Möbelhändler Steinhoff hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 5 Prozent weniger umgesetzt. Bei der Vorlage des ersten Finanzberichts seit Bekanntwerden des Bilanzskandals benannte das in Deutschland mit den Poco-Häusern vertretene südafrikanische Unternehmen zudem sechs unabhängige Mitglieder für den Aufsichtsrat, nachdem mehrere Mitglieder das Gremium verlassen haben. Die Hauptversammlung findet am 20. April statt.

Der Umsatz sank in den ersten drei Monaten per Ende Dezember nach nicht testierten Zahlen auf 4,86 von 5,10 Milliarden Euro.

Steinhoff hatte im Dezember die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC mit der Durchführung einer unabhängigen Untersuchung von Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung beauftragt. Das Unternehmen hat seither erklärt, dass es seine Ergebnis für 2015 und 2016 neu darlegen muss. Zahlen für 2017 wurden noch nicht veröffentlicht.

Bei der Sanierung soll Richard Heis als Chief Restructuring Officer helfen. Er kommt von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und verfügt laut Steinhoff über 25 Jahre Erfahrung im Umbau komplexer Unternehmen.

