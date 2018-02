Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta042/28.02.2018/18:05) - S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) hat, unter heute erfolgter Zustimmung des Aufsichtsrats, mit Aktienkaufverträgen vom 27.02.2018 von mehreren Verkäufern über ihre Konzerngesellschaft CEE Immobilien GmbH außerbörslich 60.000.000 Aktien an der Immofinanz AG erworben. Zusammen mit den derzeit gehaltenen Aktien entspricht dies auf Basis der heute von der Immofinanz AG bekannt gemachten Gesamtzahl der Stimmrechte einer Beteiligung von rund 11,82 %. Die Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung kartellrechtlicher Freigaben.



(Ende)



