TSYS (NYSE: TSS), ein führender Anbieter von Lösungen für den globalen Zahlungsverkehr, gab heute bekannt, dass sie ihre langfristige Vereinbarung mit Capital One (Europe) PLC verlängert hat, um weiterhin für mehrere Jahre Verarbeitungsdienstleistungen für das britische Portfolio an Verbraucherkreditkartenkonten von Capital One anzubieten. Diese Nachricht folgt auf die Verlängerung der im Dezember 2017 bekannt gegebene Vereinbarung mit Capital One Financial (NYSE: COF) in Nordamerika seitens TSYS.

Capital One hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem der zehn größten Kartenanbieter im Vereinigten Königreich entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf dem Kundenservice liegt. Dies hat dazu geführt, dass Capital One der einzige Kartenanbieter mit einer Kreditkarte mit 4-Sterne-Bewertung vom Fairbanking Ratings Report* ist.

"TSYS und Capital One haben im Laufe der Jahre eine ausgezeichnete Zusammenarbeit aufgebaut, die zu starkem Wachstum und innovativen Partnerschaften geführt hat", sagte Ashley Beard, Director of Account Management bei TSYS International. "Diese andauernde Partnerschaft eröffnet weitere Möglichkeiten für fortgesetzten Erfolg, um mit unserem preisgekrönten und dynamischen Partner innovative Kartenlösungen auf den Markt zu bringen."

Die Bedingungen des mehrjährigen Vertrags wurden nicht veröffentlicht.

*Fairbanking Ratings Report: A Tipping Point in UK Banking Culture, 2017

Über TSYS

TSYS (NYSE: TSS) ist ein führender globaler Zahlungsanbieter und bietet nahtlose, sichere und innovative Lösungen für das gesamte Zahlungsspektrum von der Bearbeitung durch Emittenten über Händler-Acquiring bis hin zur Verwaltung von Prepaid-Programmen. Wir sind erfolgreich, weil wir die Menschen und ihre Bedürfnisse bei jeder Entscheidung in den Mittelpunkt rücken. Diese Methode nennen wir "People-Centered Payments" (personenzentrierte Zahlungen).

Unser Firmensitz befindet sich in Columbus, Georgia, USA. Wir beschäftigen etwa 11.800 Mitarbeiter und unterhalten lokale Niederlassungen in 13 Ländern. TSYS hat 2017 Umsätze in Höhe von 4,9 Milliarden USD generiert und in diesem Zeitraum mehr als 27,8 Milliarden Transaktionen abgewickelt. Wir sind Mitglied der Civic 50 und wurden im Jahr 2018 von der Zeitschrift Ethisphere zu einem der am meisten an ethischen Prinzipien orientierten Unternehmen der Welt erklärt. TSYS ist Mitglied der S&P 500 und postet regelmäßig sämtliche wichtigen Informationen auf seiner Website. Weitere Informationen erhalten Sie unter tsys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180228006219/de/

Contacts:

TSYS

Medienarbeit

Cyle Mims, +1-706-644-3110

cylemims@tsys.com

oder

Anlegerpflege

Shawn Roberts, +1 706-644-6081

shawnroberts@tsys.com