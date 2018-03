Olabisi Boyle erweitert Fachgremium der Autotechnologie-Messe / Weitere Vertreter u. a. von Audi, General Motors, NVIDIA, der Verkehrsverwaltung von Los Angeles und des Magazins Time



Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Los Angeles Auto Show (http://laautoshow.com/press-home/) (LA Auto Show®) erweitert ihren Messebeirat mit Olabisi Boyle, Abteilungsleiterin Internet of Things (IoT) im Bereich Vernetzte Fahrzeuge bei VISA. Das Gremium besteht aus Führungskräften und Experten führender Unternehmen und Institutionen der Technologie- und Automobilbranche sowie öffentlicher Einrichtungen.



Der Beitritt von Boyle zum Messebeirat steht für die sich weiter vertiefende Zusammenarbeit zwischen Automobil- und Technologiesektor: VISA integriert immer mehr Produkte und Dienstleistungen in das Fahrzeug. Als Beirätin verantwortet Boyle den Ausbau der Messeformate und des Programms der AutoMobility LA, zudem die Wettbewerbe sowie den Kontakt zu weltweit renommierten Rednern.



"Die Zusammenarbeit zwischen Technologie-, Mobilitäts- und Automobilindustrie wird immer enger. Wir freuen uns, diese wichtigen Gruppen aus Vorreitern und Innovatoren bei uns zu haben. Sie bringen die Messe inhaltlich auf einen neuen Level", sagte Lisa Kaz, die Präsidentin und Vorstandsvorsitzende der LA Auto Show und der AutoMobility LA. "Dank der Ideen und Expertise dieser Fachleute erwarten wir spannende Redner zu den wichtigsten Themen, Trends, modernen Technologien und der Zukunft der Mobilität."



Unter Führung des seit fünf Jahren amtierenden Konferenzdirektors Andy Gryc wird der Messebeirat die strategische Richtung und das Programm der AutoMobility LA festlegen, die vom 26. bis 29. November 2018 im Los Angeles Convention Center stattfindet. Die Mitglieder des Messebeirats treffen sich regelmäßig, um die aktuellsten Entwicklungen in der Automobilindustrie zu analysieren. Sie sind maßgeblich verantwortlich für die Besetzung der Panels und die Auswahl der Referenten.



Die Mitglieder des Beirats der 2018er AutoMobility LA:



Bryan Biniak, Gründer und Geschäftsführer von ConnectedTravel



Bryan Biniak ist Gründer und Geschäftsführer von ConnectedTravel. Die verhaltensbasierte Marketing-Plattform bietet Anwendungen für den Touristiksektor. Davor war Biniak Entrepreneur in Residence bei Nokia Growth Partners. Zudem war Biniak Geschäftsführer Developer Experience bei Microsoft und führte als Vizepräsident bei Nokia weltweit die Entwickler-Community sowie das Geschäft mit Mobiltelefonen und intelligenten Geräten.



Olabisi Boyle, Abteilungsleiterin IoT, Connected Car VISA



Olabisi Boyle ist Abteilungsleiterin Internet of Things (IoT) bei VISA, wo sie die Aktivitäten im Bereich Vernetzte Fahrzeuge steuert. Davor arbeitete sie zwölf Jahre bei Chrysler, wo sie zuletzt als technische Geschäftsführerin für die Planung und Kosteneinsparung bei Fiat Chrysler zuständig war. Olabisi war zudem Chefingenieurin für den 2011er MY Chrysler Town, Country und Dodge Grand Caravan Minivans. Davor hatte sie von 1995 bis 2004 bei Ford verschiedene Positionen in Technik und Produktion inne.



John Ellis, Geschäftsführer von Ellis & Partner



John Ellis leitet die internationale Unternehmensberatung Ellis & Partner. Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen eingebettete Software (Embedded Software) und Software-Strategien beim Internet der Dinge. Im Fokus stehen Verkehrswesen sowie Autonomes Fahren. Vorher war Ellis bei Ford weltweit zuständig für die Technologie im Geschäftsbereich Vernetzte Fahrzeuge. Dabei war er an der Spezifizierung, dem Design und der Entwicklung von Sync Gen 3 beteiligt, der neuesten Generation von Sync Services (Connected car+cloud-Service von Ford). Zudem arbeitete er mit am SmartDeviceLink, einem API-System zur Integration von mobilen Geräten in das Fahrzeug, der CarPlay-App von Apple und der In-Car-Schnittstelle Android Auto von Google.



Justin Fishkin, Chefstratege von Local Motors



Justin Fishkin ist Chefstratege von Local Motors und hat sich Nachhaltigkeitsthemen verschrieben. Sein Ziel ist es, die Welt mit sinnvollen Investitionen zu verändern. Vor seiner Tätigkeit bei Local Motors war Fishkin als Senior Portfolio-Manager beim Carbon War Room (CWR) damit beschäftigt, profitable Lösungen für den Kampf gegen den Klimawandel zu finden und voranzubringen. Seine Karriere startete er im Investmentbanking bei Goldman Sachs, später wurde er Investor.



Partha Goswami, Leiter der Technologieforschung bei General Motors



Partha Goswami hat über 24 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie: vom Produktmanagement und der Technologieplanung über die strategische Planung bis hin zur Markenführung. In den letzten acht Jahren hat Goswami zu verschiedensten Aspekten von Technologiestrategien gearbeitet. Bei seiner aktuellen Tätigkeit in der Technologieforschung im Bereich Marktforschung von General Motors ist er dafür verantwortlich, Technologietrends aufzuspüren, deren Auswirkungen zu prognostizieren und daraus folgende Erkenntnisse innerhalb des Konzerns weiterzugeben.



Roger Lanctot, stellvertretender Direktor für den Automobil-Bereich beim Marktforschungsinstitut Strategy Analytics



Roger Lanctot ist eine der führenden Stimmen in der Definition von Zukunftstrends bei Fahrzeugsicherheit, Antrieben und Infotainment-Systemen und hat über 25 Jahren Erfahrung im Technologiesektor als Analyst, Journalist und Berater. Er hat wichtige Studien durchgeführt, neue Marktforschungsprodukte und -Services entwickelt und Kunden bei wettbewerbsstrategischen Entscheidungen begleitet.



Anupam "Pom" Malhotra, Geschäftsführer Vernetzte Fahrzeuge bei Audi of America



Anupam "Pom" Malhotra verantwortet für Audi of America das Geschäft und das operative Wachstum von Audi connect sowie die Entwicklung des digitalen Portfolios für vernetzte Fahrzeuge. Pom kam 2010 von General Motors, wo er Leiter standortbezogene Dienste für die Marke OnStar war. Während seiner mehr als 20-jährigen Tätigkeit in der Automobilindustrie konzentrierte sich Pom auf die Schnittstellen zwischen Geschäft und Technologie. Aktuell arbeitet er daran, Audis Vision zur Mobilität der Zukunft umzusetzen.



Manuela Papadopol, Mit-Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Sansea Consulting



Manuela Papadopol ist Mit-Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Sansea Consulting. Die weltweit agierende Unternehmens- und Marketingberatung betreut ein breites Spektrum an Kunden aus der Technologie- und Automobilindustrie sowie Start-ups. Die Büros in San Diego und Seattle unterstützen sie dabei, ihre Potenziale umfassend zu erkennen und umzusetzen. Papadopol besitzt ein Patent zur sprachgesteuerten Erfassung ortsunabhängiger Inhalte. 2016 wurde sie vom Diversity Journal mit dem "Woman Worth Watching"-Preis ausgezeichnet, das Connected World Magazin führte sie im selben Jahr in seiner Liste "Woman of IoT Marketing".



Seleta Reynolds, Geschäftsführerin der Verkehrsverwaltung von Los Angeles



Seleta Reynolds leitet die Verkehrsverwaltung von Los Angeles und berichtet an Oberbürgermeister Eric Garcetti. Sie ist verantwortlich für die Umsetzung des Projekts "Bessere Straßen für Los Angeles". Es soll die Rate der Verkehrstoten senken, die Zahl der Radfahrer verdoppeln sowie den Zugang zu integrierten Mobilitätsangeboten für die Einwohner von Los Angeles und die Bewohner in der gesamten Region erweitern. Reynolds arbeitet seit 18 Jahren landesweit im Verkehrssektor.



Alex Roy, Präsident von Europe by Car und Editor-at-Large für Autonomes Fahren bei The Drive, einem Ableger des Magazins Time



Alex Roy ist Präsident des Magazins Europe by Car, Editor-at-Large für Autonomes Fahren bei The Drive, einem Ableger des Magazins Time, Gast-Moderator der Sendung /DRIVE auf NBC Sports, Mitarbeiter der Webseite Jalopnik und des Magazins Road & Track sowie Moderator des Autotechnologie-Podcasts Autonocast. Roy ist Autor des Buches The Driver und Produzent und Hauptfigur des Films 32 Hours, 7 Minutes.



Danny Shapiro, Seniorchef Automobil bei NVIDIA



In seiner Funktion befasst sich Danny Shapiro mit Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz für selbstfahrende Autos und bordinterne Copiloten. Er besitzt einen Bachelor of Science in Engineering (B.S.E.) und Computer-Wissenschaft der Princeton University und einen Master of Business Administration (MBA) der Haas School of Business der University of California Berkeley. Shapiro ist Mitglied im Beirat des Connected Car Council und der NVIDIA-Stiftung, die computergestützte Lösungen in der Krebsforschung vorantreibt.



Konferenzleiter:



Andy Gryc, Mitbegründer von CX3 Marketing



Das von Andy Gryc mitgegründete Unternehmen CX3 Marketing bietet technologieaffine Dienstleistungen für Kunden aus der Automobilbranche, von der strategischen Beratung bis zum Erstellen neuer Inhalte und Services. Er besitzt praktische Erfahrungen im Automobilbereich, bei Software-Architekturen und im Software-Engineering, im technischen Vertrieb und dem Produktmarketing - aus über 20 Jahren bei Unternehmen wie QNX, OnStar und Hewlett Packard. Für seine Fähigkeit, komplexe Technologien leicht verständlich darzustellen und Menschen mit und ohne technischem Hintergrund zusammenzubringen, wurde Gryc 2015 mit dem Preis "Top Car Tech Celeb, Analyst or Advocate" der Online-Plattform Auto Connected Car News ausgezeichnet.



Im Anschluss an die AutoMobility LA starten die Besuchertage der LA Auto Show vom



30. November bis 9. Dezember 2018.



Mehr Informationen zur AutoMobility LA und zur LA Auto Show auf: http://www.automobilityla.com/ und http://laautoshow.com/.



Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA



Die seit 110 Jahren bestehende Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist die erste große nordamerikanische Messe der im Herbst beginnenden Ausstellungssaison.



2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.



Die AutoMobility LA 2018 findet vom 26. bis 29. November 2018 im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die Los Angeles Auto Show öffnet vom 30. November bis 9. Dezember 2018 für das Publikum.



Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.



Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben. Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie unter twitter.com/LAAutoShow und facebook.com/LosAngelesAutoShow oder auf Instagram unter https://www.instagram.com/laautoshow/. Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise der Show unter http://www.LAAutoShow.com. Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie auf http://www.automobilityla.com/.



