VZ Holding AG / SIX: VZN / ISIN: CH0028200837

VZ Gruppe wächst weiter

Zürich, 1. März 2018 - Die VZ Gruppe steigerte ihre Betriebserträge gegenüber dem Vorjahr um 10,3 Prozent auf 260,2 Mio. Franken. Der Reingewinn ist wegen der zusätzlichen Rückstellung von 5,2 Mio. Franken mit 3,2 Prozent deutlich weniger stark gewachsen und erreichte 86,8 Mio. CEO Matthias Reinhart erwartet, dass im laufenden Jahr Ertrag und Gewinn weiter wachsen werden.

Betriebsertrag +10 Prozent Gegenüber 2016 sind die Betriebserträge der VZ Gruppe um 10,3 Prozent gewachsen, nämlich von 235,9 auf 260,2 Mio. Franken. Wie erwartet hat sich das Wachstum im zweiten Halbjahr etwas abgeflacht. Der Reingewinn ist mit 3,2 Prozent deutlich weniger stark gewachsen und erreichte im Berichtsjahr 86,8 Mio. Franken. Das liegt an der zusätzlichen Rückstellung von 5,2 Mio. Franken in Zusammenhang mit Mehrwertsteuern, die im November kommuniziert wurde. Diese Zusatzkosten belasten den Reingewinn einmalig.

Margen weiter unter Druck... Seit einigen Jahren nimmt der Druck auf die Margen zu. In der Vermögensverwaltung werden Mandate mit pauschaler Verwaltungsgebühr immer beliebter, was zu tieferen Transaktionserträgen führt. Die Negativzinsen belasten die Erträge zusätzlich. Im Berichtsjahr ist die Marge auf den verwalteten Vermögen damit insgesamt weiter geschrumpft.

... dafür mehr Kunden Das Vertrauen in die Dienstleistungen der VZ Gruppe drückt sich direkt im Anstieg der verwalteten Vermögen aus. Sie wuchsen von 18,4 auf 21,8 Mia. Franken, wovon 2,3 Mia. Franken auf Netto-Neugeld entfielen. Pauschale Gebühren machen die Bewirtschaftung der Vermögen berechenbar und transparent. Das ist attraktiv und trägt dazu bei, dass die Gruppe mehr Kunden gewinnen kann. Sie rechnet damit, dass der Zustrom von Neukunden den Margendruck längerfristig kompensiert. Auch in der Beratung wird deutlich mehr Aktivität verzeichnen. Insbesondere die Diskussion um die Finanzierbarkeit der Vorsorgewerke verunsichert viele Kunden und erhöht ihren Beratungsbedarf.

Solide Bilanz und höhere Dividende Mit 2,7 Mia. Franken ist die Bilanzsumme 11,0 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Die Eigenkapitalquote und die Kernkapitalquote liegen mit 17,0 bzw. 30,4 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Dividende von 4.35 Franken pro Aktie vor (2016: 4.20 Franken). Damit hält er an seiner Politik fest, rund 40 Prozent des Gewinns an die Aktionäre auszuschütten.

Ausblick «Die breitere Kundenbasis und das höhere Volumen deuten darauf hin, dass Ertrag und Gewinn trotz sinkender Margen auch im laufenden Jahr weiter wachsen - vorausgesetzt, dass sich die Finanzmärkte stabil entwickeln», sagt Matthias Reinhart, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Wir rechnen damit, dass die Kosten wieder im Gleichschritt mit den Erträgen steigen, obwohl wir auch in den kommenden Jahren weiter in die Digitalisierung investieren, um unseren Wettbewerbsvorteil auszubauen.»

Geschäftsbericht Der detaillierte Geschäftsbericht und die Investoren-Präsentation stehen bereit zum Download in der Rubrik «Investoren» unter www.vermoegenszentrum.ch.

Telefonkonferenz Matthias Reinhart (Vorsitzender der Geschäftsleitung) und Rafael Pfaffen (CFO) laden Medienverantwortliche sowie Analystinnen und Analysten ein, die Ergebnisse der VZ Gruppe heute an einer Telefonkonferenz mit ihnen zu besprechen. Die Details für die Einwahl erfahren Sie von Adriano Pavone oder Petra Märk:

Ansprechpartner Adriano Pavone Leiter Medienarbeit Telefon: 044 207 25 22 E-Mail: adriano.pavone@vzch.com Petra Märk Head Investor Relations Telefon: 044 207 26 32 E-Mail: petra.maerk@vzch.com

Zum VZ Das VZ ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zürich, und das VZ ist an 30 weiteren Standorten in der ganzen Schweiz und in Deutschland präsent.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die wichtigsten Kennzahlen

Erfolgsrechnung (in CHF '000)

2017 2016 Betriebserträge 260'235 235'865 Betriebsaufwand 149'194 128'660

Betriebsergebnis (EBITDA) 111'041 107'205 Reingewinn1 86'823 84'124 1 Inklusive Minderheitsanteile.

Bilanz (in CHF '000)

31.12.2017 31.12.2016 Bilanzsumme 2'703'475 2'434'598 Eigenkapital1 459'470 420'056 Netto-Liquidität2 366'001 389'595 1 Inklusive Minderheitsanteile. 2 Beinhaltet: Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen, Wertschriften, Finanzanlagen abzügl. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, langfristige Finanzverbindlichkeiten und Bankverpflichtungen.

Eigenkapital-Kennzahlen

31.12.2017 31.12.2016 Eigenkapitalquote1 17,0% 17,3% Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote)2 30,4% 31,7% Regulatorische Gesamtkapitalquote (T1 & T2)2 30,4% 31,7%

1 Eigenkapital im Vergleich zur Bilanzsumme gemäss konsolidierter Bilanz. 2 Die VZ Gruppe verwendet im Berichtsjahr 2017 erstmals den internationalen Ansatz (SA-BIZ). Zur besseren Vergleichbarkeit wurde der Vorjahreswert entsprechend angepasst.

Verwaltungsbestände (in CHF Mio.)

31.12.2017 31.12.2016

Assets under Management 21'775 18'415 Personal

31.12.2017 31.12.2016 Mitarbeitende auf Vollzeitbasis 840,4 771,5

VZ Holding AG
Beethovenstrasse 24
8002 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 207 27 27
E-Mail: ir@vzch.com
Internet: www.vzch.com
ISIN: CH0028200837

