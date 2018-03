Aufnahme in den neuen Scale 30-Index, Ergebnissprung um 23 Prozent in 2017 und eine mehrheitliche Beteiligung in Frankreich: Die jüngsten Meldungen der CLIQ Digital AG lesen sich durchaus positiv. Warum ist die CLIQ-Aktie dennoch in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...