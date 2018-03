Von Herbert Rude

FRANKFURT/SHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen setzt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz durch. Während die Kurse in Tokio und Sydney weiter nachgeben, weisen die Börsen in China und Indien Kursgewinne aus.

In China überwiegt vor der Sitzung des Nationalen Volkskongresses das Kaufinteresse. Das so genannte Parlament soll die Verfassung ändern und so die Macht der derzeitigen Führung dauerhaft zementieren. Außerdem ist der Caixin-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe im Februar entgegen den Erwartungen leicht auf 51,6 von 51,5 gestiegen. Der Schanghai-Composite gewinnt 0,6 Prozent, der Hang-Seng in Hongkong 0,2 Prozent.

In Indien profitiert der Markt von günstigen Konjunkturaussichten. Die Wachstumsprognosen für Indien sind nach starken Daten weiter nach oben geschraubt worden. Mit dem Sensex geht es um 0,2 Prozent nach oben.

Schwache US-Vorgaben schicken Kurse in Tokio und Sydney auf Talfahrt

Dagegen dämpft der andauernde Rücksetzer an Wall Street in Tokio und auch in Sydney die Stimmung. Unter Druck stehen Rohstoff- und Energiewerte. Zum einen sind die Ölpreise mit hohen US-Lagerbeständen unter Druck geraten, zum anderen drückt der tendenziell festere Dollar auf die Preise der Rohstoffe.

Besonders schwach im Markt liegt erneut der japanische Nikkei, der um 1,4 Prozent nachgibt. Hier stehen auch Zykliker unter Druck, unter Führung von Kawasaki Heavy Industries, die 5,4 Prozent verlieren. Grund sind Probleme bei den Rädern der Hochgeschwindigkeitszüge, so dass nun Teile ausgetauscht werden müssen. Insgesamt seien 146 Shinkansen-Bauteile eingesetzt worden, bei denen die Dicke der Stahlträger, die die Räder mit dem Fahrwerk verbinden, unterhalb der Bestimmungen gelegen habe, so Kawasaki Heavy Industries.

In Sydney geht es um 0,8 Prozent nach unten. Etwas auf die Stimmung drückt hier ein überraschender Rückgang der Investitionen. Verursacht wurde er allerdings nur von den großen Bergbau-Gesellschaften, das verarbeitende Gewerbe hat mehr investiert. Trotzdem hat die UBS die Wachstumsprognosen für Australien nun gesenkt. Die Bank rechnet für das vierte Quartal noch mit einem Plus im BIP von 0,5 Prozent nach 0,7 Prozent zuvor. BHP verlieren 1,1 und Rio Tinto 4 Prozent.

In Korea sind die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen.

