The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1784246701 MACQUARIE GRP 18/25 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1785458172 WPC EUROBOND 18/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1787278933 BK OF ENGLD 18/21MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1788494257 STATNETT 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1788515606 ROYAL BK SCOTL 18/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1788515788 METRO MTN 18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1788515861 RBS PLC 18/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1788516083 RBS PLC 18/20 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1788586375 RED ELECTR. F. 18/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1788605936 SECURITAS AB 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA L3UQ XFRA CA0211572015 ALSET MINERALS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA G1J2 XFRA CA2438092090 DEER HORN CAPITAL EQ00 EQU EUR N

CA F3E1 XFRA CA34985Q1000 FORUM ENERGY METALS EQ00 EQU EUR N

CA SEAB XFRA LU1645386480 UBS-JPM US EM D.B1-5AAHEO EQ00 EQU EUR Y

CA 2DS XFRA NL0012747059 DUTCH ST.CO.ONE NV EO,-06 EQ00 EQU EUR Y

CA CGOB XFRA US8580981061 STEEL CONNECT INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR Y