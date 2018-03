FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4X96 HSH NORDBANK MZC 7 15/22 0.000 %

XFRA DE000HSH4X88 HSH NORDBANK MZC 6 15/20 0.000 %

8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.417 EUR

UGR XFRA US90400P1012 ULTRAPAR PART. PFD ADR 1 0.227 EUR

PWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.139 EUR

PG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.417 EUR

ORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.160 EUR

NTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 0.900 EUR

NRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.303 EUR

NKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.164 EUR

NY7 XFRA US60871R2094 MOLSON COORS B DL 0,01 0.336 EUR

MMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.360 EUR

MTZ XFRA US55261F1049 M AND T BANK CORP. DL-,50 0.614 EUR

KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.442 EUR

JBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.082 EUR

JBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.327 EUR

HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.205 EUR

GS2C XFRA US36467W1099 GAMESTOP CORP. A 0.311 EUR

FSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.057 EUR

CYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.442 EUR

CNA XFRA US1296031065 CALGON CARBON DL-,01 0.041 EUR

FL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.409 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EUR

WMC XFRA US0222051080 ALUMINA LTD SP. ADR/4 0.304 EUR

ALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.377 EUR

C2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.712 EUR

DLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.818 EUR

3TK XFRA MHY8565N1022 TEEKAY TANKERS DL -,01 0.025 EUR

BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.061 EUR

STW5 XFRA DE0007255358 STADTW. HANNOVER GEN. 42.400 %

NDA XFRA DE0006766504 AURUBIS AG 1.450 EUR

SM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC. 0.231 EUR

PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.029 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EUR

BH5 XFRA AU000000BSL0 BLUESCOPE STEEL LTD. 0.038 EUR