FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA3498523016 FORUM URANIUM CORP.

BF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15

BCY2 XFRA US06738E2046 BARCLAYS PLC ADR/4 LS-,25

BCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25

4A91 XFRA GB00BBG9VN75 AVEVA GRP LS-,03555

G1J1 XFRA CA2438091001 DEER HORN CAPITAL

0AI XFRA GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01

XFRA US60786L2060 MODUSLINK GLOB.SOL.DL-,01

L3UP XFRA CA0211571025 ALSET MINERALS CORP.