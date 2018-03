Seit einer Gewinnwarnung im September hat sich der Kurs gedrittelt. Der politische Gegenwind für Biokraftstoffe belastet nachhaltig. Es geht um die Inhalte des Koalitionsvertrages. Mit Beginn der Sondierungsgespräche am 08.01.2018 wurden als erstes die Klimaziele der Bundesregierung für 2020 kassiert. Mit der im Dezember 2017 verabschiedeten 38. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der am 29.01.2018 in Kraft getretenen UER-Verordnung demonstrierte das Bundesumweltministerium eindrucksvoll, dass es keine Biokraftstoffe will und nur auf Elektromobilität setzt, so der CEO. Jetzt wird umgebaut, was Geld kostet. Der Fokus liegt bei der Biogasproduktion in Zukunft außerhalb Europas.Börsenwert nur noch 300 Mio. €, wovon knapp ein Drittel über Nettocash abgedeckt ist. Die Gewinntaxen lauten 0,31 € per 2017/18 und 0,34 € per 2018/19. Fazit: Das wird eine spannende Comeback-Spekulation. Wir wollen aber nicht ins fallende Messer greifen, sondern warten eine Bodenbildung ab.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 9 vom 1.3.2018.



