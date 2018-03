Danach hatte es zu Handelseröffnung bei Weitem nicht ausgesehen: Der Dow Jones verlor am Mittwoch nach einem starken Start in den Tag noch 1,5 Prozent oder 380 Zähler. Nach Angaben von Marktteilnehmern hätte der neue US-Notenbankchef Jerome Powell mit seinen Aussagen vor dem Kongress die Zinsängste frisch entfacht. Auch in Asien herrschen deshalb überwiegend rote Vorzeichen vor.

