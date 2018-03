Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Kering von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 400 auf 460 Euro angehoben. Die Aktie habe sich in den vergangenen zwei Jahren unter den von ihm abgedeckten Werten der Luxusgüterbranche trotz aufgekommener Sorgen um die Nachhaltigkeit des Wachstums der Marke Gucci am besten entwickelt, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dürfte auch 2018 der Fall sein. Das Kursziel hob er wegen der Ausgliederung der Marke Puma an./ck/ag Datum der Analyse: 01.03.2018

