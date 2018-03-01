BARCLAYS STARTET MERCK KGAA MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 73 EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 4,10 (4,20) EUR - 'EW'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 15 (14,70) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 91 (95) EUR - 'SELL' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 94 (97) EUR - 'NEUTRAL' RBC CAPITAL HEBT ZIEL FÜR DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 28 (25) EUR CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 6,80 (6,70) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT KERING AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 460 (400) EURHSBC HEBT AHOLD DELHAIZE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 21 (17,50) EUR RBC CAPITAL SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 8,40 (8,70) EUR - 'UNDERPERFORM'UBS SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 80 (83) CHF - 'NEUTRAL' ...Den vollständigen Artikel lesen ...