An der Wall Street notieren die wichtigsten Indizes längst wieder in Reichweite der Ende Januar markierten Rekorde, der DAX hingegen beendete den Februar gestern kaum mehr als 400 Punkte oder knapp 3,5 Prozent über dem Korrekturtief, das er am 9. Februar bei 12.003 Punkten markiert hatte.

