wb finance berät die SANHA GmbH & Co. KG bei der erfolgreichen Prolongation ihrer Unternehmensanleihe

Heidelberg, 01. März 2018

Heidelberg, 01. März 2018 - Mit dem nunmehr erfolgten Vollzug des Beschlusses der Anleihegläubigerversammlung vom 15. September 2017 durch die Deutsche Börse Clearstream ist die Neufassung der Anleihebedingungen wirksam geworden und damit die Prolongation der Unternehmensanleihe der SANHA GmbH & Co. KG erfolgreich abgeschlossen. wb finance hat die Gesellschaft im gesamten Prolongationsprozess begleitet und das Management in finanziellen und kapitalmarktbezogenen Themenstellungen beraten.

Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) war knapp ein Jahr vor Fälligkeit mit dem Vorschlag an die Anleihegläubiger herangetreten, eine Prolongation der Unternehmensanleihe 2013/2018 im Volumen von rund EUR 37,1 Mio. um weitere fünf Jahre bis 2023 mit veränderten Anleihebedingungen zu beschließen.

Die Prolongation war erforderlich geworden, da die zum Zeitpunkt der Anleiheemission im Juni 2013 geplanten Cashflows in den Folgejahren nicht im erforderlichen Umfang realisiert werden konnten. Wesentliche Ursache war der unerwartet starke Strukturwandel in der SHK-Branche in Deutschland. Allerdings wurden die Mittel aus der Anleiheemission für ein umfangreiches Investitionsprogramm eingesetzt und die Basis für eine positive Entwicklung in dem sich verändernden Markt geschaffen. Damit ist SANHA in der Lage, in den nächsten fünf Jahren operative Cashflows zu erwirtschaften, die eine plangemäße Rückführung der Anleihe im Jahr 2023 ermöglichen.

Wesentliche Aspekte der neuen Anleihebedingungen sind die Verlängerung der SANHA-Anleihe um fünf Jahre bis Juni 2023, ein abnehmender gestaffelter Zinssatz über die fünf Jahre der Verlängerung von 8,5 % bis 6,25 % p.a., zusätzliche Sicherheiten sowie die Aufnahme von Financial Covenants.

Zu den Aufgaben der wb finance zählte:

* Konzeption und Umsetzung der Anleiheprolongation inklusive dem gesamten Projektmanagement mit Steuerung und Koordination des gesamten Transaktionsprozesses * Prüfung und Bewertung der Handlungsoptionen aus finanzwirtschaftlicher Sicht * Erarbeitung des Prolongationskonzeptes mit Entwicklung und Formulierung der "Bondstory" * Identifizierung und Direkt-Ansprache von institutionellen Investoren im In- und Ausland und Erläuterung des Prolongationskonzeptes * Fortlaufende Kommunikation mit Bestands-Investoren und Meinungsbildnern / Erläuterung der Prolongationsstory * Erstellung der Redemanuskripte sowie der Präsentation für die Gläubigerversammlung, Kontakte und Gespräche mit Investoren * Taktische und strategische Beratung der Gesellschaft zu Verhandlungen mit Ankerinvestoren * Übernahme der Versammlungsleitung für die Gläubigerversammlung

Mit der Prolongation der Unternehmensanleihe konnte SANHA ihre Finanzierungsbasis für weitere fünf Jahre absichern und ihren Finanzierungsmix mit einem börsennotierten Fremdkapitalinstrument beibehalten.

Die Prolongation der SANHA-Anleihe ist bereits das dritte erfolgreiche Restrukturierungs- und Refinanzierungsmandat der wb finance.

Über wb finance Die wb finance GmbH ist seit Mitte 2016 als Berater und Dienstleister für mittelständische Unternehmen aktiv. Sie bietet alle Leistungen im Zusammenhang mit der Finanzierung mittelständischer Unternehmen. Dies umfasst Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen sowohl über Banken und Investoren als auch über den Kapitalmarkt sowie die Schaffung der hierfür notwendigen unternehmensinternen Strukturen und Prozesse.

Der Geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Bläsi verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Führung mittelständischer Unternehmen verschiedener Branchen. In diesem Zeitraum hat er zahlreiche Finanzierungstransaktionen verantwortet sowie Erfahrung in den Bereichen Restrukturierung und Sanierung gesammelt. Frank Heun, Mitglied der Geschäftsführung, verfügt als Banker über 30 Jahre Erfahrung in der Betreuung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungstransaktionen.

Kontakt wb finance GmbH Kleinschmidtstraße 40 69115 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0)163 63 17 011 E-mail: kontakt@wb-finance.de

