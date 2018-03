Die Aktionäre des französischen Brillenglasherstellers Essilor (ISIN: FR0000121667) erhalten für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 1,53 Euro. Gegenüber dem Vorjahr (1,50 Euro) ist dies eine Anhebung um 2 Prozent. Sollten die Anteilsinhaber dem Vorschlag zustimmen, ist dies die 21. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Die Hauptversammlung findet am 24. April 2018 in Paris statt. Auf Basis des derzeitigen ...

