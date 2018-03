Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 01.03.2018 Kursziel: 24,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 4.12.2017 Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 24,00. Zusammenfassung: Die 2G Energy AG gehört in Deutschland seit vielen Jahren zu den TOP-3-Anbietern von Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK) Lösungen. Aus dieser etablierten Position heraus setzt 2G konsequent und erfolgreich auf den Ausbau des Auslandsgeschäfts. Technologisch hat das Unternehmen dank seiner exzellenten F&E-Abteilung immer wieder Maßstäbe gesetzt und dabei Motorenkompetenz mit Digitalisierung verknüpft. Die finanzielle Stärke des Unternehmens manifestiert sich in positiven Nettoergebnissen und freien Cashflows, einer hohen Eigenkapitalquote und einer Nettocash-position. Wir erwarten weiteres Wachstum, das insbesondere durch das Auslandsgeschäft und den steigenden Anteil des Servicegeschäfts getrieben wird. Skaleneffekte sollten die operativen Margen erhöhen. Wir bestätigen unsere Kauf-Empfehlung und das Kursziel von EUR24,00. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 24.00 price target. Abstract: 2G Energy AG has ranked among the TOP 3 providers of combined heat and power (CHP) solutions in Germany for many years. From this established position, 2G has steadily and successfully expanded its foreign business. Thanks to its excellent R&D department, the company has repeatedly set new technological standards, combining engine expertise with digitisation. 2G's financial strength is demonstrated by positive net results and free cash flows, a high equity ratio and a net cash position. We expect further growth, driven in particular by foreign business and the increasing share of the service business. Meanwhile, economies of scale should increase operating margins. We confirm our Buy recommendation and the price target of EUR 24.00. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16149.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

