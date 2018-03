IAMGold Corp. veröffentlichte gestern weitere Ergebnisse des Bohrprogramms am Projekt Saramanca, 25 km südlich der Goldmine Rosebel in Surinam. Das Programm befindet sich mittlerweile in Phase II, in deren Rahmen bislang 97 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 24.282 m abgeteuft wurden.



Die Bohrungen sollen zur Konkretisierung des aktuellen Ressourcenmodells und zur Überführung mineralischer Ressourcen in die Kategorie der Reserven beitragen. Insgesamt sind für dieses Jahr Bohrungen im Umfang von rund 50.000 m geplant, darunter auch Explorationsbohrungen im näheren Umkreis und am neu erworbenen Konzessionsgebiet Brokolonko.



Zu den Höhepunkten der zuletzt ausgewerteten Bohrkerne zählen IAMGold zufolge u. a. die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch SMDD17-231: 11,73 g/t Gold über 46,0 m ? Bohrloch SMDD17-249: 2,52 g/t Gold über 29,5 m ? Bohrloch SMDD17-218: 22,90 g/t Gold über 15,0 m ? Bohrloch SMDD17-248: 3,70 g/t Gold über 31,5 m ? Bohrloch SMDD17-255: 22,48 g/t Gold über 10,5 m



