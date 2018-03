Das Goldprojekt "Spanish Mountain" befindet sich im Zentrum von British Columbia und ist zu 100% im Besitz von Spanish Mountain Gold Ltd. (ISIN: CA8464811097). Hier sind das ganze Jahr über wetterfeste Zufahrtsstraßen, ausgebaute Highways und Strom zum Grundstück vorhanden. Darüber hinaus befindet sich in der Nähe eine Umspannstation zur Leistungssteigerung während der Produktion. Am 14. Januar 2010 wurde der Name des Unternehmens von Skygold Ventures Ltd. in Spanish Mountain Gold Ltd. umbenannt. Im Juli 2012 wurde ein weiteres ca. 1500 Hektor großes Konzessionsgebiet erworben, welches an das ursprüngliche Projekt angrenzt.Insgesamt kann eine stolze Ressource von rund 8 Millionen Unzen Gold vorgewiesen werden. Allerdings könnte dies noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Warum? Dazu mehr im Artikel:Die sogenannte Cariboo-Region ist berühmt für den Goldrausch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ein...

