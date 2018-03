Zwei Monate nach dem Start hat Mifid 2 tatsächlich die befürchteten Zerrüttungen im Kapitalmarktauftritt kleiner und mittelgroßer Unternehmen angerichtet, meint Kay Bommer, Chef des Investor-Relations-Verbands DIRK. „Die Veränderungen durch Mifid 2 sind revolutionär. Die Nachfrage nach Aktien-Research ist gesunken, und der Kapitalmarktzugang ist für viele Unternehmen nicht mehr so, wie er mal war“, sagte Bommer gegenüber FINANCE-TV. Was genau draußen am Markt passiert und was CFOs und ihre IR-Profis jetzt tun müssen, um bei den großen Investoren auf dem Investmentradar zu bleiben – der FINANCE-TV -Talk zu den Folgen von Mifid 2.