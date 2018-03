Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES KÜNDIGT DATUM FÜR BYTEMINE TOKEN AIR DROP AN

STOCKHOLM, SCHWEDEN (1. März 2018) - Stockholm IT Ventures AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB), ein schwedisches Technologieunternehmen, das sich auf sauberes und effizientes Kryptowährungs-Mining mit niedrigen Kosten spezialisiert hat, gibt weitere Informationen zum Airdrop im Rahmen des Verkaufes von Bytemine-Token Verkauf vom 20. April 2018 bekannt. Am Mittwoch, dem 7. März, wird Stockholm IT Ventures AB weitere Details über die Art und Weise der Ausschüttung (Airdrop) von kostenlosen Bytemine-Tokens bekannt geben. Aktuelle Informationen über Bytemine sind über Telegramm: @bytemine oder https://t.me/bytemine erhältlich.

"Wir sind Vorreiter einer schnelleren, effizienteren und sicheren Krypto-Welt, in der die Mining-Plattformen erfolgreich arbeiten können und so die Blockchain-Technologie am Leben erhalten", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures AB. "Die Instabilität und die hohen Kosten des aktuellen Umfelds wirken sich deutlich auf das Marktwachstum aus. Das Mining unserer Bytemine-Tokens wird mit Energie aus Wasserkraft erfolgen und die eingesetzte Technologie wird sich durch einen deutlich tieferen Energieverbrauch auszeichnen. Dadurch werden für uns die Eintrittsbarrieren ins Krypto-Mining reduziert und die Kosten deutlich gesenkt."

Stockholm IT Ventures AB wird das Kapital, welches durch das ICO aufgebracht wird, mehrheitlich für den Ausbau der effizienten Mining-Infrastruktur verwenden. Die verbleibenden Mittel werden für die Forschung und Entwicklung sowie für den Aufbau der notwendigen administrativen Plattform verwendet.

Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf saubere, effiziente und kostengünstige Kryptowährungs-Mining- und -Produktions-technologien sowie auf Blockchain-Verfahren. Alle Mining-Aktivitäten nutzen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa und modernste Technologien, die bis zu 80% weniger Energie benötigen als die herkömmliche Gewinnung von Bitcoin. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungs-Technologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden.

