Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Ergebnisse seien zumindest gut genug für eine Beruhigung, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Markterwartungen an den Staplerhersteller für 2018 lägen beim operativen Ergebnis aber bereits fast am oberen Ende der avisierten Zielspanne./ag/la Datum der Analyse: 01.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0040 2018-03-01/13:09

ISIN: DE000KGX8881