Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Sowohl die Resultate als auch der Ausblick auf das erste Quartal seien für ihn kein Grund, die Aktien des Chipherstellers und Apple-Zulieferers zu kaufen, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einmaleffekte hätten die Profitabilität im Schlussquartal angetrieben. Das Risiko sei weiterhin groß, dass Apple von 2019 an zumindest teilweise eigene integrierte Schaltkreise für das Strommanagement nutze und so entsprechende Chips von Dialog ersetze./la/ag Datum der Analyse: 01.03.2018

AFA0046 2018-03-01/13:30

ISIN: GB0059822006