Die Deutsche Bank hat Daimler nach dem Einstieg des chinesischen Autobauers Geely auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Auch wenn in den Medien über ein Interesse Geelys am deutschen Premiumhersteller diskutiert worden sei, habe die Mitteilung über den Zehnprozent-Anteil an Daimler überrascht, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet nun mit gemeinsamen Einkäufen und Kooperationen im Bereich Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren./ck/ag Datum der Analyse: 01.03.2018

