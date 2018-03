DISKUS WERKE AG: Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der rbc-Fördertechnik GmbH

ad hoc-Mitteilung nach Artikel 17 MAR

Diskus Werke AG gibt den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der rbc-Fördertechnik GmbH bekannt

Dietzenbach, 1. März 2018 - Diskus Werke AG mit Sitz in Dietzenbach (ISIN: DE0005538607; Open Market: XETRA, Frankfurt, Berlin) hat am 27. Februar 2018 einen notariellen Kaufvertrag zum Erwerb von 60 % aller Geschäftsanteile an der rbc-Fördertechnik GmbH unterzeichnet. Die weiteren 40 % der Geschäftsanteile an der rbc-Fördertechnik wird die Diskus Werke AG aufgrund von Call- und Put-Optionen bis spätestens zum Jahr 2025 erwerben.

Die rbc-Fördertechnik GmbH mit Sitz in Bad Camberg ist ein europaweit agierender Lösungsanbieter für Automatisierungen u.a. mit kamerageführten Roboter-Systemen für Werkzeugmaschinen. Mit 35 Mitarbeitern erzielte rbc im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rd. 7 Mio. EUR.

Der Vollzug der Transaktion steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen und erfolgt voraussichtlich in den nächsten Wochen. Über die Modalitäten des Anteilskaufvertrages haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

