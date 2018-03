Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal und jüngsten Unternehmenskontakten sei er erst recht überzeugt, dass die Aktie derzeit der attraktivste Wert in den deutschen Maschinenbau- und Industriesektoren sei, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage beim Druckmaschinenhersteller beschleunige sich./tav/ag Datum der Analyse: 01.03.2018

ISIN: DE0007314007