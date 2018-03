Deutsche Pfandbriefbank AG: Deutsche Pfandbriefbank AG beschließt höhere Dividendenpolitik bis 2019 und wird für 2017 eine Dividende von 1,07 EUR/Aktie vorschlagen

Deutsche Pfandbriefbank AG beschließt höhere Dividendenpolitik bis 2019 und wird für 2017 eine Dividende von 1,07 EUR/Aktie vorschlagen

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) haben heute eine neue Dividendenpolitik beschlossen. Bis einschließlich 2019 soll die Ausschüttungsquote von derzeit 40 bis 50% des IFRS-Konzernergebnisses nach Steuern auf eine Regeldividende von 50% plus einer Sonderdividende von 25% erhöht werden. Zusätzlich will die pbb für das Geschäftsjahr 2017 den Mehrertrag nach Steuern über die ursprüngliche Ergebnis-Guidance hinaus vollständig ausschütten. Daraus errechnet sich eine Dividende von insgesamt 1,07 EUR/Aktie und eine Ausschüttungsquote von 79%. Die Dividendenpolitik steht unter dem Vorbehalt einer regelmäßigen Überprüfung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben und Erfordernisse sowie der wirtschaftlichen Vertretbarkeit. Die pbb hat im Jahr 2017 nach vorläufigen, bislang ungeprüften Zahlen (IFRS, Konzern) ein Ergebnis vor Steuern von 204 Mio. EUR erzielt.

Walter Allwicher Head of Communications +49 (0) 89 2880 28 787

