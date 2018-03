In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um die Aktien von Baumot, Daimler, Volkswagen, BYD, Zalando, Steinhof und Barrick Gold. Das Diesel-Debakel hat mit den vermutlich schon bald verhängten Fahrverboten eine neue Dimension erreicht. Verlierer gibt es viele, allen voran die Autofahrer. Das soll sich ändern, fordern immer mehr Experten und verlangen von den Herstellern Hardware-Nachrüstungen. Und genau die hat Baumot im Angebot. Die Aktie ist ein echter Krisengewinner und hat noch ordentlich Luft nach oben. Aber Vorsicht: Die Aktie ist extrem volatil und hochspekulativ.Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die Auswirkungen der Fahrverbote für Daimler und Volkswagen, frisches Zahlenmaterial von BYD und Zalando, die Chancen für eine Steinhoff-Rettung und um Barrick Gold. Gibt es Hoffnung auf eine Trendwende bei größten Goldproduzenten der Welt?Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.