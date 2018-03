EASY SOFTWARE AG: Eigene Tochtergesellschaft für wachsendes App-Geschäft

EASY SOFTWARE AG: Eigene Tochtergesellschaft für wachsendes App-Geschäft

* EASY Mobile Service GmbH gegründet * Zusammenarbeit mit App-Spezialist econsor mobile GmbH * Reaktion auf steigende Nachfrage

Mülheim an der Ruhr, 01. März 2018 - Die EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000), ein führender Entwickler und Anbieter von Lösungen für die Automatisierung von dokumentenintensiven Geschäftsprozessen, hat für die Entwicklung mobiler Anwendungen eine eigene Tochtergesellschaft gegründet. Die EASY Mobile Service GmbH hat im Februar den operativen Geschäftsbetrieb aufgenommen und entwickelt auf Basis der EASY Cloud-Plattform für Kunden spezifische App-Lösungen. Damit reagiert EASY auf die steigende Nachfrage und die wachsende strategische Bedeutung in diesem Bereich.

"Wir beobachten ein zunehmendes Interesse vieler Mittelständler an mobilen Anwendungen im Bereich Prozessoptimierung sowie Internet of Things. Mit der Gründung der EASY Mobile Service GmbH und der bereits bestehenden Zusammenarbeit mit econsor mobile GmbH haben wir die nötigen Strukturen geschaffen, um dieser Nachfrage Rechnung zu tragen und erfolgreich an einem wichtigen Zukunftsmarkt teilzuhaben. Zudem werden wir unsere Lösungen in diesem Bereich als Software as a Service anbieten, um so auch an der steigenden Nutzung unserer Lösungen partizipieren zu können", erläutert EASY-CEO Willy Cremers den Schritt.

Ihr direkter Kontakt zur EASY Mobile Service GmbH: Eray Özmü, 0208 45016225, eray.oezmue@easy.de Marcel Rosenbaum, 0208 45016381, marcel.rosenbaum@easy.de

EASY SOFTWARE AG Der Vorstand

Über die EASY SOFTWARE AG: Mit rund 13.000 Kundeninstallationen zählt die EASY SOFTWARE AG aus Mülheim an der Ruhr, Deutschland, zu den führenden Entwicklern und Anbietern von plattformübergreifenden Lösungen in den Bereichen elektronische Archivierung, Dokumenten-Management und Enterprise Content Management. EASY-Software erfasst jede Art von Massendaten, strukturiert den Dokumentenfluss über integrierte Workflow-Funktionalitäten und sorgt für eine revisionssichere Langzeitarchivierung.

