Das europäische Entsorgungsgeschäft von Suez gehörte im Geschäftsjahr 2017 zu den Aktivitäten, die "ein hohes Wachstum in wachsenden Märkten erzielen", sagte CEO Jean-Louis Chaussade anlässlich der Präsentation der Ergebnisse der Gruppe am Donnerstag in Paris. Der Geschäftsbereich Recycling & Recovery Europe erzielte im Kalenderjahr einen Umsatz von 6,164 Mrd €, was einem Zuwachs von gut 3 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...