Die Korrektur verlief bislang relativ bescheiden mit nur 10 bis 12 % und inzwischen knapp auf neuem Rekord. Der Spezialist für Biopharma- und Laborausrüstung peilt Umsätze an, die aufhorchen lassen: Aus 1,4 sollen 4 Mrd. € Umsatz in etwa sieben Jahren werden bei einer bereinigten operativen Rendite von 28 %. Das ist ambitioniert und was lässt sich daraus für den Marktwert von SARTORIUS errechnen?



Ohne Zukäufe wird es nicht gehen. Eigenkapitalquote von 35 % erlaubt zwar finanzielle Spielräume für Akquisitionen, aber mit begrenzten Effekten. Eigene Aktien der AG mit einem Wert von aktuell gut 600 Mio. € sowie eine Kapitalerhöhung bei SARTORIUS STEDIM BIOTECH sollen die Finanzierungslücke von rd. 1 Mrd. € zusätzlich decken. Der gesamte Spielraum erweitert sich damit inklusive Fremdmittel auf voraussichtlich 1,5 bis 1,6 Mrd. €.



6,5 Mrd. € Marktwert sind ambitiös, keine Frage. Wir vertrauen der Expertise des Chefs, Joachim Kreuzburg.



