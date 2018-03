STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax: Warm anziehen - eisige Tage an der Börse

Euro und Ölpreis knicken ein

Von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV News Redaktion

Die US Wirtschaft brummt und das könnte die US Fed dazu verleiten, die Zinsen unter dem neuen Chef Powell rascher anzuheben, so die Befürchtung der Anleger. Anleihen würden attraktiver - Aktien weniger. Der Dax hat im Februar knapp 6 Prozent verloren und die Talfahrt geht weiter

Wichtige Termine heute in den USA der Wochenbericht vom Arbeitsmarkt und der ISM-Einkaufsmanagerindex. Zudem müssen die Anleger erneut eine Reihe von Geschäftszahlen verarbeiten, wie z.B. von Beiersdorf. In New York und in Tokio haben die Kurse jeweils deutlich nachgegeben. Nach schwachem Start knickt der Dax immer weiter ein. Es rückt sogar die Marke von 12.200 gefährlich nahe. Dax Werte sind am frühen Nachmittag im roten Bereich.

Beiersdorf Zahlen enttäuschen Beiersdorf hat 2017 mit weniger Gewinn abgeschlossen. Der Gewinn sinkt um 5,2 Prozent auf 689 Millionen Euro. Belastungsfaktoren sind der starke Euro und Wertverluste bei Finanzanlagen. Im laufenden Jahr rechnet Beiersdorf wieder mit einem "signifikant höheren" Gewinn. Der Umsatz steigt um knapp sechs Prozent auf 7,1 Mrd Euro. Klebstoff und Nivea sind gut gelaufen. Schlecht kommt an, dass die Marge im Jahr 2018 bei 15,4 Prozent stagnieren dürfte.

Nichts Neues von der Dividende. Aktionäre bekommen wie seit Jahren magere 70 Cent.

IPO: Spotify in den Startlöchern Der weltgrößte Musikstreaming-Dienst Spotify geht in New York an die Börse und hat einen entsprechenden Antrag eingereicht. Es ist einer der größten Tech-Börsengänge der letzten Jahre. Details über etwa den Zeitplan sind nicht bekannt. Ein Termin Ende März scheint möglich. Spotify hat über 70 Millionen zahlenden Abonnenten. Analysten schätzen den Börsenwert auf rund 20 Milliarden Dollar. Spotify ist die Nummer eins im Geschäft mit Musik-Streaming, bei dem die Songs direkt aus dem Netz abgespielt werden. Auch Geschäftszahlen sind jetzt bekannt geworden: Spotify steigert den Umsatz 2017 zwar um fast 39 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Das starke Wachstum wurde jedoch teuer bezahlt - der Verlust nahm von 539 Millionen auf 1,24 Milliarden Euro zu.

Zalando mit Gewinnrückgang Der Modehändler Zalando hält trotz Gewinnrückgang 2017 an seinen Wachstumszielen fest: Zalando will einen Marktanteil von fünf Prozent erreichen.

Derzeit liege der Anteil bei 1,3 Prozent. In diesem Jahr will Zalando in zwei weiteren europäischen Ländern an den Start gehen - momantan sind es 15. Zudem kommen im März Kosmetikprodukte ins Sortiment. Für 2018 peilt Zalando erneut ein Umsatzwachstum von 20 bis 25 Prozent an, nachdem es im Vorjahr einen Zuwachs von 23,4 Prozent auf knapp 4,5 Milliarden Euro gegeben hatte. Zalando hat im vergangenen Jahr rund 244 Millionen Euro in die Logistikinfrastruktur investiert. Das drückt auf den Nettogewinn: Er sinkt von 120,5 auf knapp 102 Millionen Euro.

Mit seiner Rede vor dem US-Kongress hat der neue Fed-Chef Jerome Powell dem Dollar Rückenwind verschafft, so dass der Euro nur charttechnisch auf der Kippe steht. Welche Marken sollten Anleger nun im Blick haben, wann sollte man sich auf einen Kursrutsch des Euros einstellen? Wie ist die relative Stärke des DAX zum Dow Jones Index zu erklären? Aktuelle Einschätzungen von Bastian Galuschka im wöchentlichen Marktgespräch bei Börse Stuttgart TV

Euwax Sentiment Index

Das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, der EUWAX Sentiment Index, hält sich seit dem Vormittag mit +20 Punkten überwiegend im positiven Bereich auf. Anleger gehen in dieser Marktlage davon aus, dass der Dax fester tendiert.

Trends im Handel

Gestern eine Empfehlung - heute Gewinnmitnahmen: Den richtigen Riecher hatte ein Börsenbrief, der Anlegern empfohlen hatte, den Dow Jones zu shorten. Nachdem der US Leitindex am Vortag deutlich abgegeben hat, nehmen Anleger Gewinne mit und verkaufen ihre Knock-out-Puts umgehend wieder.

Anleger sind zufrieden mit der Kursentwicklung bei Mastercard und trauen dem Wert noch einiges zu. So beobachten Händler ein zeitliches "Umschichten" bei den betreffenden Call-Optionsscheinen. Scheine mit Laufzeit März werden verkauft - und dafür Scheine mit Laufzeit Juni gekauft. Dadurch versprechen sich Anleger auch einen noch höheren Hebel.

