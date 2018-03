Das TSI Wochenupdate wirft einen Blick auf die deutschen Indizes. Ergebnis: Der DAX ist kein Prototyp für die aktuelle Marktsituation. Im TSI-Depot kommt es zu einem Wechsel: Der neue Spitzenreiter der TSI-Rangliste wird aufgenommen. In der Reihe zu "Psychologische Hilfen für Anleger" geht es heute darum, wie das Gehirn uns bei der Betrachtung von Charts Streiche spielt. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.