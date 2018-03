Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-01 / 15:28 *Pressemitteilung der D-W-H Deutsche Werte Holding AG vom 27.02.2018:* DGAP-News: D-W-H Deutsche Werte Holding AG (ISIN: DE000A0B6NF2) Schlagwort(e): Immobilien / Investition / Due Diligence Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent, die D-W-H Deutsche Werte Holding AG (ISIN: DE000A0B6NF2), verantwortlich. Due Diligence einer beabsichtigten Gesamtinvestition von 30 Millionen Euro für Immobilienportfolio in NRW Die D-W-H Deutsche Werte Holding AG hat nach erfolgter Vorprüfung die ersten Angebote zum Kauf eines Portfolios von Immobilien in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Die darauf folgend übergebenen Unterlagen werden nun einer erweiterten Due Diligence unterzogen. Ziel dieser Investition ist die weitere Stützung und der strategische Ausbau des Immobilien-Segments der Gesellschaft, deren Unternehmensphilosophie auf den folgenden 3 Säulen realer Werte fußt: Immobilien, (Unternehmens-) Beteiligungen und Rohstoffe. Berlin, 1. März 2018 Daniel Eric Joerin Vorstand *Kontakt/Impressum:* D-W-H Deutsche Werte Holding AG Grunewaldstr. 22 D-12165 Berlin Office: Hubertusallee 42/44 D-14193 Berlin Telefon: +49(30)12089521-0 Telefax: +49(30)12089521-9 E-Mail: press@dwhag.de Webseite: www.dwhag.de Vorstand: Daniel Eric Joerin Aufsichtsratsvorsitzender: Björn Schillberg Kapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 109786 B *Über die D-W-H Deutsche Werte Holding AG:* Die börsennotierte D-W-H Deutsche Werte Holding AG hat sich mit ihren Organen die Investition in reale Werte zum Ziel gesetzt. Die Investments erfolgen im Hinblick auf ein Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen Entwicklung in - Immobilien in gefragten Lagen, - Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen mit Entwicklungspotenzial an rechtssicheren Standorten und - Rohstoffe, die unabdingbar für unsere technologisch entwickelte Welt geworden sind. Dem zugrunde liegt die Vorstellung, dass eine leistungsfähige Gesellschaft nur durch das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen erreicht werden kann. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: D-W-H Deutsche Werte Holding AG Schlagwort(e): Immobilien 2018-03-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 659531 2018-03-01

