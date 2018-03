Es war definitiv ein hartes Jahr für alle Rückversicherer. Die Wirbelstürme Harvey, Irma und Maria (neuerdings auch mit dem Akronym HIM betitelt) wirbelten die Rückversicherungsbranche mächtig auf. Das brachte nicht nur das Zahlenwerk der Swiss Re (WKN: A1H81M) seit dem letzten Herbst gehörig durcheinander.



Dennoch sollen unter diesen durchwachsenen Zahlen nicht die Aktionäre des Schweizer Rückversicherers leiden. Schauen wir daher mal, was das Unternehmen jüngst in Bezug auf Dividende und Aktienrückkauf bekannt gegeben hat:

Höhere Dividende, neues Aktienrückkaufprogramm

Trotz eines heftigen Gewinneinbruchs von rund 3,6 Mrd. Euro in 2016 auf nunmehr lediglich noch 331 Mio. Euro werden die Aktionäre für ...

