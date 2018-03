Durch den Mini-Crash zu Beginn des abgelaufenen Monats ist die Volatilität an die Börsen zurückgekehrt. Trotz einer danach zum Teil recht kräftigen Erholung fällt die Februar-Bilanz der meisten Aktienindizes negativ aus. Der amerikanische Leitindex S&P 500 verbuchte nach zuvor zehn erfolgreichen Monaten in Folge das erste Mal wieder ein Minus. Der DAX erlitt mit fast sechs Prozent sogar den größten Rückschlag seit mehr als zwei Jahren. Auffällig war dabei mal wieder die relative Schwäche des führenden deutschen Aktienbarometers. Während sich die Mehrzahl der anderen Indizes (auch innerhalb der DAX-Familie) zwischenzeitlich deutlich von den Tiefs lösen konnte, fiel die Gegenbewegung beim DAX vergleichsweise schwach aus.Die im Segment der wikifolio-Zertifikate aktiven Anleger vertrauen in diesem Umfeld vor allem denjenigen Tradern, die ihr Können bereits über einen längeren Zeitraum unter Beweis gestellt haben. Gerade die Profis unter den Tradern zeichnet in der aktuellen Marktphase aus, dass sie ihre Investitionsquote flexibel an das Marktumfeld anpassen und dadurch von den Turbulenzen nicht so stark betroffen sind wie klassische "Buy & Hold"-Investoren. Wir stellen an dieser Stelle wie gewohnt die Top ...

