Mi., 28.3.



18.00 SOKO Wismar Bitte Korrektur des Folgentitels beachten: Die Yacht-Jäger



Do., 29.3.



3.45 SOKO Wismar Bitte Korrektur des Folgentitels beachten: Die Yacht-Jäger



4.25 SOKOplus Wismar Bitte Korrektur des Folgentitels beachten: Die Yacht-Jäger



Woche 14/18



Do., 5.4.



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Änderung ab 3.45 Uhr beachten:



3.45 SOKO Wismar



4.25 SOKOplus Wismar (VPS 4.30)



4.30 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.35)



5.15- Leute heute (HD) 5.30 (von 17.45 Uhr)



(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)



Woche 15/18



So., 8.4.



11.50 Die Helene Fischer-Show Bitte streichen: Dolby digital 5.1



