Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit einem kräftigen Abschlag den Handel beendet. Der DAX verlor 2 Prozent auf 12.191 Punkten. Seit Jahresbeginn hat der DAX nun bereits 5,6 Prozent verloren. Belastungsfaktor ist weiterhin der feste Euro, auch wenn er in den vergangenen Tagen deutlicher nachgab und aktuell bei 1,22 Dollar notierte. Vor einem Jahr handelte die Gemeinschaftswährung allerdings noch 15 Cent leichter. Der feste Euro ist einer der Gründe, dass die deutschen Unternehmen für ihr Gewinne in den kommenden Monaten vorsichtiger geworden sind. Jüngstes Beispiel ist Beiersdorf, die Aktie stellte mit einem Minus von 4,5 Prozent das Schlusslicht im DAX.

Aber auch die politische Hängepartie wird im Ausland mit Sorge beobachtet. Hier ist zu hoffen, dass die Große Koalition am Wochenende durch die Mitglieder der SPD auf den Weg gebracht wird. Ob der deutsche Aktienmarkt allerdings zu einer großen Aufholjagd gegenüber den US-Börsen starten wird, bleibt abzuwarten.

Zalando stellt Umsatz vor Ertrag

Zalando (minus 6,1 Prozent) zahlt seinem hohen Umsatzplus auf der Ertragsseite Tribut. Der Ausblick auf 2018 enthält hohe Investitionen zur Wachstumssteigerung. Diese beinhalten die Eröffnung neuer Abwicklungszentren und den möglichen Eintritt in neue Märkte. Trotz einer insgesamt überzeugenden Ertragskraft rechnen die Analysten von Bryan Garnier mit nachgebenden Margen.

Auch bei Freenet wird der Ausblick bemängelt, was den operativen Gewinn und den Cashflow betrifft. Die DZ Bank hat das Votum auf "Halten" nach "Kaufen" gesenkt, die Aktie schloss 6,9 Prozent im Minus. Beim Automobilzulieferer Elringklinger brach der operative Gewinn trotz steigender Umsätze im Schlussquartal 2017 ein. Höhere Rohstoffkosten und Gegenwind von der Währungsseite belasteten. Die Aktie stellte mit einem Minus von 6,8 Prozent das Schlusslicht im SDAX.

Aber es gab auch einige Gewinner. Die gute Preisentwicklung und Sparmaßnahmen haben dem Stahlhändler Klöckner & Co (plus 0,7 Prozent) im abgelaufenen Gesamtjahr einen starken Umsatz- und Gewinnanstieg beschert.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 116,6 (Vortag: 96,0) Millionen Aktien im Wert von rund 5,19 (Vortag: 4,13) Milliarden Euro. Alle DAX-Werte schlossen im Minus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.190,94 -1,97% -5,63% DAX-Future 12.185,00 -1,99% -5,19% XDAX 12.189,93 -1,44% -5,22% MDAX 25.791,61 -1,84% -1,56% TecDAX 2.562,23 -2,57% +1,31% SDAX 11.917,09 -1,83% +0,25% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,70 22 ===

March 01, 2018

