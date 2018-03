Halle (ots) - Die Politik der Kassen trifft nicht nur die Erkrankten, es entstehen Kosten für alle. Denn die Grippe verursacht einen Schaden in Milliardenhöhe. Ja, verantwortlich dafür sind auch die Menschen, die sich gar nicht impfen lassen und so zu einer Ausbreitung der Grippe beitragen. Und ja, eine Impfung wirkt niemals zu 100 Prozent. Aber das rechtfertigt es nicht, dass Patienten einen Impfstoff vorenthalten bekommen, von dem seit Monaten bekannt ist, dass er einen geeigneten Schutz bietet.



