Ein positiver Tag für den Bitcoin und den ganzen Coin Currency Market. Ist das Ende des Bärenmarktes nun in Sicht? Und jetzt um 21:45 Uhr ist die 6te grüne Kerze, wie man oben im Chart erkennen kann, bereits in der Mache. Für den Bitcoin ist das aktuell eine Preissteigerung über den Tag von 665 USD (Bitfinex) und damit etwa 6.5%. In diesem positiven Sog des Bitcoins befinden sich auch alle übrigen großen Coins. Das ist insgesamt ein toller Tag für alle, die im Coin Market long investiert sind bzw. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...