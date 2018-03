Montreal (ots/PRNewswire) -



Terranova, ein führendes Unternehmen im Bereich Information Security Awareness (ISA), weiß, dass leitende Informationssicherheitsbeauftragte (CISOs, Chief Information Security Officers) verschiedenste verantwortungsvolle Aufgaben bewältigen müssen; u. a. sollen mithilfe eines ISA-Programms messbare Erfolge erzielt werden. Terranova hat dabei auch eine große Lücke von ISA-Programmen gefunden: Das Sicherheitsbewusstsein bleibt nach dem Einführen des ISA-Programms nicht immer erhalten, sodass die Unternehmen erneut anfällig für Sicherheitsrisiken sind.



Daher hat Terranova den interaktiven Online-Kurs Raising Security Awareness Effectively (Effektive Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins) entwickelt. Dieser bietet Sicherheitsbeauftragten eine Anleitung zur Erstellung eines umfassenden Programms, mit dem das Engagement der Mitarbeiter nachhaltig erhöht wird. Dabei kommen intelligente, bewusstseinsbildende Tools zum Einsatz, die zum Ziel haben, das Thema Sicherheit im Bewusstsein der Mitarbeiter stets ganz oben zu halten. Dieser Kurs ist eine absolute Neuheit in der Branche.



Raising Security Awareness Effectively enthält umfangreiches Fachwissen aus den Erfahrungen von Terranova, das seinen Kunden hilft, für Millionen von Nutzern und tausende Kampagnen Security Awareness zu vermitteln. Lise Lapointe, CEO von Terranova, meint hierzu: "Unsere breite Erfahrung und die über die Jahre gewachsenen Kundenbeziehungen haben es möglich gemacht, gleich im ersten Anlauf das perfekte Rezept für die Umsetzung eines effektiven Security-Awareness-Programms auf Basis der Ziele und KPIs zu entwickeln. Es gab keine Trial-and-Error-Phase."



Im Prinzip hat Terranova die herausfordernde Aufgabe gemeistert, einen Rahmen zur Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins zu schaffen, mit dem CISOs mit Erfolg Ziele setzen und erreichen können. Der Kurs reduziert die Lernkurve beträchtlich, so dass das für die Umsetzung eines ISA-Programms verantwortliche Team ein interaktives und integriertes Programm anbieten kann, das perfekt auf die Kultur und die Risikolandschaft des Unternehmens abgestimmt ist.



Raising Security Awareness Effectively stützt sich auf das von Terranova entwickelten System 5-Step ISA Framework: (1) Analysieren (2) Planen (3) Einsetzen (4) Messen (5) Optimieren. Die Gesamtarchitektur eines Security-Awareness-Programms eines Unternehmens setzt sich aus diesen fünf vernetzten Kategorien zusammen. Bei jedem Schritt erhalten CISOs Fachwissen, Richtlinien und Tools, anhand derer sie den Cybersecurity-Bedarf analysieren, Strategien für das Engagement und die Motivation der Mitarbeiter planen, die Kampagnen im Unternehmen umsetzen, den Erfolg kontrollieren und die Security-Awareness-Programme entsprechend optimieren.



Der praktische Kurs ist zudem auf die von Terranova entwickelte Lösung "Complete ISA Solution" abgestimmt. Diese Kombination ermöglicht den CISOs eine reibungslose positive Erfahrung, mit der sie ein vollständiges Security-Awareness-Programm problemlos orchestrieren können und letztendlich eine Sicherheitskultur schaffen, bei der beste Praktiken und das Engagement des Endbenutzers gefördert werden.



Über die Terranova WW Corporation



Terranova WW bietet Lösungen im Bereich Security Awareness und wurde in Gartners Magic Quadrant in der Kategorie "Security Awareness, Computer-based Training" (computergestützte Schulung des Sicherheitsbewusstseins) berücksichtigt. Unsere Komplettlösung bietet Hilfe bei Mitarbeiterschulungen zu den Themen Sicherheit und Cyberrisiko, der Echtzeitmessung von Sicherheitslücken auf Mitarbeiterebene, der Erfüllung der Compliance-Vorschriften und der Kontrolle von Verbesserungen über einen längeren Zeitraum, um Sicherheitsverhalten positiv zu verändern. Unser mehrsprachiger und multikultureller Ansatz bietet internationalen Großunternehmen eine optimale Unterstützung.



http://www.terranovacorporation.com/ciso



OTS: Terranova Worldwide Corporation newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119552 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119552.rss2



Pressekontakt: Kareen Pate, Communication/Marketing Advisor, +1-514-489-5806, ext. 227, kareenpate@terranovacorporation.com