ROM (dpa-AFX) - Mit Abschlusskundgebungen wollen die italienischen Parteien am Freitag zwei Tage vor der Parlamentswahl noch unentschlossene Wähler mobilisieren. Zum Ende des Wahlkampfes tritt die Fünf-Sterne-Protestbewegung in Rom mit ihrem Spitzenkandidaten Luigi Di Maio auf der zentralen Piazza del Popolo auf. Der Chef der regierenden Sozialdemokraten, Matteo Renzi, wird in seiner Heimatstadt Florenz erwartet. Die rechtspopulistische Lega hält ihre Abschlussveranstaltung in Mailand ab, der Heimat ihres Anführers Matteo Salvini.

Die Italiener wählen am Sonntag beide Kammern ihres Parlaments. Am Samstag dürfen keine Wahlveranstaltungen stattfinden.

In Umfragen liegt das Mitte-Rechts-Bündnis von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi und verbündeten rechten Parteien vorne. Allerdings kommt es demnach auf keine regierungsfähige Mehrheit. Stärkste Einzelkraft ist die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung. Renzis Sozialdemokraten, die mit Paolo Gentiloni den Regierungschef stellen, müssen sich auf eine Schlappe gefasst machen.

Wegen des neuen italienischen Wahlrechts müssen Parteien oder Allianzen auf etwa 42 Prozent kommen, um regieren zu können. Da das laut Umfragen derzeit niemand schafft, wird mit einer schwierigen Regierungsbildung gerechnet - an derem Ende gar Neuwahlen stehen könnten./reu/DP/jha

