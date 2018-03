FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon Technologies und die chinesische SAIC Motor Corporation gründen ein Gemeinschaftsunternehmen zur Herstellung von Power-Modulen für den Elektrofahrzeugmarkt in China. Das Joint Venture, an dem SAIC mit 51 Prozent die Mehrheit hält, trägt den Namen SIAPM (SAIC Infineon Automotive Power Modules (Shanghai) Co Ltd.) und sitzt in Schanghai. Gefertigt wird am erweiterten Standort von Infineon in der ostchinesischen Stadt Wuxi. Die Volumenproduktion ist für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant.

March 02, 2018 00:24 ET (05:24 GMT)

