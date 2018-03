FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4X96 HSH NORDBANK MZC 7 15/22 0.000 %

XFRA DE000HSH4X88 HSH NORDBANK MZC 6 15/20 0.000 %

8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.418 EUR

PYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.139 EUR

UGR XFRA US90400P1012 ULTRAPAR PART. PFD ADR 1 0.228 EUR

PWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.139 EUR

PG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.418 EUR

ORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.160 EUR

NTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 0.903 EUR

NRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.304 EUR

NKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.164 EUR

NY7 XFRA US60871R2094 MOLSON COORS B DL 0,01 0.336 EUR

MMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.361 EUR

MTZ XFRA US55261F1049 M AND T BANK CORP. DL-,50 0.615 EUR

KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.443 EUR

JBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.082 EUR

JBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.328 EUR

HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.205 EUR

GS2C XFRA US36467W1099 GAMESTOP CORP. A 0.312 EUR

FSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.057 EUR

CYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.443 EUR

CNA XFRA US1296031065 CALGON CARBON DL-,01 0.041 EUR

FL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.410 EUR

BF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.130 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EUR

WMC XFRA US0222051080 ALUMINA LTD SP. ADR/4 0.305 EUR

ALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.377 EUR

AGA XFRA US0171751003 ALLEGHANY CORP. DL 1 8.206 EUR

C2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.714 EUR

DLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.821 EUR

3TK XFRA MHY8565N1022 TEEKAY TANKERS DL -,01 0.025 EUR

HP81 XFRA HK0000051067 HOPEWELL HLDGS NEW 0.057 EUR

BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.061 EUR

STW5 XFRA DE0007255358 STADTW. HANNOVER GEN. 42.400 %

NDA XFRA DE0006766504 AURUBIS AG 1.450 EUR