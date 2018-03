Hypoport AG: Hypoport AG steigert Umsatzerlöse deutlich und erwartet für 2017 ein EBIT auf Vorjahresniveau

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Hypoport AG steigert Umsatzerlöse deutlich und erwartet für 2017 ein EBIT auf Vorjahresniveau

Berlin, 02. März 2018: Die in der heutigen Vorstandssitzung ausgewerteten vorläufigen Geschäftszahlen der Hypoport-Gruppe weisen für das Geschäftsjahr 2017 einen deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse um 24% auf ca. 194 Mio. Euro aus. Der Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt auf Vorjahresniveau. Ursache ist das im Vorjahresvergleich reduzierte EBIT im Geschäftsbereich Institutionelle Kunden aufgrund von lediglich geringem Umsatzwachstum und höheren Aufwendungen für Ausbau der Vertriebskapazität und Digitalisierung in diesem Geschäftsbereich. Die drei anderen Geschäftsbereiche Kreditplattform, Privatkunden und Versicherungsplattform haben sich in Umsatz und Ertrag erfolgreich und planmäßig entwickelt.

Für die gesamte Hypoport-Gruppe erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2017 aufgrund der erläuterten Entwicklung voraussichtlich eine Umsatzsteigerung um rund 24% auf ca. 194 Mio. Euro (2016: 156,6 Mio. Euro) und ein EBIT von ca. 23 Mio. Euro (2016: 23,3 Mio. Euro).

Die Unternehmensprognose eines prozentual leicht zweistelligen Umsatz- und Ertragswachstums für das Geschäftsjahr 2017 wurde somit für den Umsatz klar erfüllt, während die Prognose für das EBIT aufgrund der erläuterten Entwicklungen nicht erreicht wurde.

Die dem Vorstand vorliegenden Geschäftszahlen bedürfen noch der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer sowie der Feststellung durch den Aufsichtsrat.

Weitere Erläuterungen zu der Geschäftsentwicklung 2017 wird Hypoport in Kürze per Pressemitteilung veröffentlichen.

