NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Wachstum sei attraktiv aber auch kostenintensiv, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Blick auf die zukünftige Ebit-Margenentwicklung sei eher getrübt. Er habe seine Schätzungen für das bereinigte Ebit um circa 8 Prozent gesenkt, was auf höhere Abschreibungen und Investitionen zurückzuführen sei./stk/la

Datum der Analyse: 01.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000ZAL1111

AXC0053 2018-03-02/08:14