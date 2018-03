LONDON (dpa-AFX) - Die Experten der Deutschen Bank werden wieder pessimistischer für europäische Banken. Marktstratege Andreas Bruckner stufte die Branche in einer am Freitag vorliegenden Studie wieder auf "Underweight" zurück, nachdem er sie Ende November auf das neutrale "Benchmark"-Votum angehoben hatte. Die Branche sei besonders anfällig in seinem Szenario schwächerer Einkaufsmanagerindizes. Damit gingen gleichzeitig regelmäßig sinkende deutsche Anleiherenditen einher, die ebenfalls eine Belastung seien, so der Experte./ag/zb

ISIN EU0009658160

AXC0054 2018-03-02/08:15