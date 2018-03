Am Donnerstagabend konnte die mit elf Prozent größte Beteiligung von BB Biotech mit guten News aufwarten. Das Unternehmen Ionis meldete positive Top-Line-Daten einer Phase-1/2-Studie zu IONIS-HTTRx (RG6042) bei Patienten, die im frühen Stadium an Chorea Huntington (Huntington-Krankheit, HK) erkrankt sind. Die Ergebnisse wurden auf der 13. "Annual HD Therapeutics Conference" des Unternehmens CHDI Inc. präsentiert, die in diesem Jahr vom 26. Februar bis 1. März 2018 in Palm Springs, Kalifornien, stattfand. In den letzten Jahren hat sich die Firma CHDI Inc. als einzelnes Unternehmen zur größten treibenden Kraft hinter der Entwicklung von neuen Medikamenten zur Heilung der Huntington Krankheit entwickelt. Die von CHDI einmal im Jahr organisierte Konferenz zur Entwicklung von neuen Medikamenten bringt pharmazeutische Unternehmen, biotechnologische Firmen und Forscher zusammen, um ihre aktuellen brandneuen Ergebnisse mitzuteilen und darüber zu sprechen, wie man die Krankheit heilen kann. Die jüngsten Daten von Ionis unterstrichen das große Potenzial von IONIS-HTTRx. Erst im Dezember hatte Ionis gemeldet, dass der Schweizer Pharmagigangt Roche die Option für IONIS-HTTRx ausübt und Lizenznehmer wird. Durch die Ausübung der Option flossen Ionis direkt 45 Millionen Dollar in die Kasse.

